الرياض 25 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 18 يناير 2023 م واسالتقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، بمقر المركز في الرياض اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية غينيا الدكتور فهاد بن عيد الرشيدي.وبحث الجانبان خلال اللقاء الأمور المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية وسبل دعم العمل الإنساني في غينيا.وأبدى السفير الرشيدي إعجابه بالآلية الاحترافية للمركز في أداء عمله الإنساني وسعيه الحثيث لنجدة المحتاجين في أنحاء العالم بدون تمييز.// انتهى //15:16ت م0121