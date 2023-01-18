بريدة 25 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 18 يناير 2023 م واستفقد معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ اليوم، فرع الوزارة بمنطقة القصيم، اطلع خلالها على سير العمل وأبرز الخدمات التي يتم تقديمها للمراجعين والمستفيدين، وكذلك الخدمات المقدمة لمرتادي بيوت الله وأبرز المشاريع المنفذة.ودشن معاليه خلال الزيارة معرض المبادرات التطوعية بالفرع، الذي يضم عدداً من الأركان لإدارات المساجد والدعوة والارشاد بالمحافظات بالمنطقة يستعرض كل ركن منجزات وبرامج ومبادرات إدارات التطوع، مثنياً على الجهود التي نفذتها إدارات التطوع بالمحافظات لمساندة الوزارة في أعمالها وبرامجها لخدمة بيوت الله والعناية بها.// انتهى //15:17ت م0122