دافوس 25 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 18 يناير 2023 م واستلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، من معالي وزير خارجية مملكة ماليزيا الدكتور زمبري عبدالقادر.وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعات البلدين، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //15:17ت م0123