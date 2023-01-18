اجتماعي / أمانة الشرقية تطلق مبادرة "أنامل مضيئة" خدمة للمكفوفين
الأربعاء 1444/6/25 هـ الموافق 2023/01/18 م واس
الدمام 25 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 18 يناير 2023 م واس
أطلقت أمانة المنطقة الشرقية مبادرة " أنامل مضيئة" المتمثلة في إتاحة قراءة قوائم المطاعم للزبائن المكفوفين بطريقة "برايل"، في مدن ومحافظات المنطقة .
وتهدف المبادرة إلى خدمة ذوي الإعاقة من المكفوفين وتمكينهم ودمجهم في المجتمع، حيث تتيح لهم المبادرة قراءة قائمة الطعام بالمطاعم بطريقة "برايل" الخاصة بالمكفوفين .
وتأتي المبادرة ضمن مبادرات الأمانة ومسؤوليتها المجتمعية وسعيها لترسيخ العمل المجتمعي وتعزيز ثقافته، في جميع مدن ومحافظات المنطقة .
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15:19ت م
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