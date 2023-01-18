الدمام 25 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 18 يناير 2023 م واسأطلقت أمانة المنطقة الشرقية مبادرة " أنامل مضيئة" المتمثلة في إتاحة قراءة قوائم المطاعم للزبائن المكفوفين بطريقة "برايل"، في مدن ومحافظات المنطقة .وتهدف المبادرة إلى خدمة ذوي الإعاقة من المكفوفين وتمكينهم ودمجهم في المجتمع، حيث تتيح لهم المبادرة قراءة قائمة الطعام بالمطاعم بطريقة "برايل" الخاصة بالمكفوفين .وتأتي المبادرة ضمن مبادرات الأمانة ومسؤوليتها المجتمعية وسعيها لترسيخ العمل المجتمعي وتعزيز ثقافته، في جميع مدن ومحافظات المنطقة .// انتهى //15:19ت م0124