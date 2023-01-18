مكة المكرمة 25 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 18 يناير 2023 م واسدشنت جمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة ممثلة في مشروع تعظيم البلد الحرام برنامج ( أولى ببعض ) بحضور معالي وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة ورئيس المجلس الفرعي للجمعية الدكتور مشبب القحطاني .وأوضح نائب المشرف العام على مشروع تعظيم البلد الحرام الدكتور عبدالرحمن الغامدي أن برنامج ( أولى ببعض ) هو أحد البرامج التي عمل على إعدادها المشروع من خلال مواد علمية أثمرت عددًا من المبادرات التي تعزز الأخلاق الفاضلة داخل كيان الأسرة المكية، وهي في مرحلتها الأولى تشمل مبادرة ( ربياني صغيرا ) والتي تعزز خلق الإحسان بين الوالدين والأبناء، ومبادرة ( أنا أخوك )، التي تعزز خلق الألفة بين الإخوة والأخوات، ومبادرة ( أنت مني ) ، والتي تعزز خلق الصلة بين الأقارب والأرحام .كما شمل حفل التدشين الذي استضافه مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة عددًا من الفقرات، ابتداء بالقرآن الكريم، ثم كلمة مشروع تعظيم البلد الحرام، ثم تم شرح تطبيقات البرنامج في مراكز الأحياء، كما دشن معالي الدكتور مشبب القحطاني البرنامج، واختتم بتسليم المنتجات لرؤساء 21 مركز حي سيقومون بتفعيل البرنامج.يذكر أن برنامج أولى ببعض سيستمر تنفيذه لمدة 3 أشهر على مستوى مكة المكرمة، عبر مجموعة من المنتجات التقنية والأنشطة التفاعلية والمسابقات القيمية .// انتهى //15:30ت م0129