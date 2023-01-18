بريدة 25 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 18 يناير 2023 م واسقدمت عيادات مركز السكري والغدد الصماء ببريدة الخدمات الطبية والعلاجية لأكثر من 113 ألف مستفيد خلال العام 2022م.وأوضح تجمع القصيم الصحي أنه بحسب التقرير الإحصائي السنوي للمركز فإن عيادات أمراض الغدد الصماء استقبلت 26944 مراجعاً، واستفاد من عيادات السكر 29806 مراجعين، وراجع عيادات الفرز والاستشارات الطبية 8602 مريضاً، في حين قدمت عيادات التغذية العلاجية خدماتها لـ1544 مستفيداً، وبلغ عدد المستفيدين من خدمات عيادات التثقيف الصحي 4507 مستفيدين، ومن عيادات الخدمة الاجتماعية والنفسية 273 مستفيداً.وأشار التجمع إلى أن عيادات العيون السكرية استقبلت 2965 مراجعاً، وزار عيادات القدم السكرية 10286 مريضاً، وأجرى مختبر المركز 28084 فحصاً، وصرفت الرعاية الصيدلية 62750 وصفة طبية، ليبلغ بذلك عدد المستفيدين من خدمات مركز السكري والغدد الصماء ببريدة خلال العام المنصرم 113011 مستفيداً.// انتهى //15:32ت م0131