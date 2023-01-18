الرياض 25 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 18 يناير 2023 م واسنظم مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة اليوم, ورشة العمل الثانية للمخرج الثاني للمبادرة بعنوان "بناء أدوات قياس واختبارات برامج التربية الخاصة", بحضور ممثلي اللجنة الاستشارية من الجهات ذات العلاقة, وذلك بمقر المركز في الرياض.واستعرضت الورشة آخر مستجدات العمل في مبادرة رحلة التعلم الشامل في البيئات الأقل تقييداً وتدريب العاملين مع ذوي الإعاقة على الحقائب التدريبية الداعمة, إلى جانب نتائج المخرج الأول، والمخرج الثاني وآلية بناء أدوات القياس والتشخيص عن طريق بناء مجموعة من المقاييس والاختبارات الرسمية وغير الرسمية من مرحلة الطفولة المبكرة إلى المرحلة التأهيلية لتشخيص وقياس الطلاب ذوي الإعاقة.وتأتي مبادرة رحلة التعلم الشامل لتعليم الطلاب ذوي الإعاقة ضمن أحد المبادرات الوطنية التابعة لوزارة التعليم بإشراف برنامج تنمية القدرات البشرية 2030 وتهدف إلى تلبية احتياجاتهم التعليمية المساندة والممتدة في مختلف فئاتهم ومراحلهم الدراسية لتحقيق سهولة وصول الطلاب ذوي الإعاقة في التعليم ورفع نواتج التعلم ومهارات الاتصال والمهارات المهنية والاجتماعية.يذكر أن المركز أقام ورشة العمل الأولى بعنوان "إعداد دراسة الوضع الراهن والمقارنات المرجعية وتحليل الفجوة ( الاختبارات والمقاييس وأدوات الكشف المسح والتقويم المستمر والبرامج التعليمية الداعمة للطلاب ذوي الإعاقة ).// انتهى //15:39ت م0132