القاهرة 25 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 18 يناير 2023 م واسسجّلت مؤشرات البورصة المصرية أداءً متابيناً لدى إغلاق تعاملات اليوم، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 3 مليارات جنيه ليصل إلى 049ر1 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بالسوق بلغت 3 مليارات جنيه.وحقق مؤشر البورصة الرئيس "إيجي إكس 30" مكاسب طفيفة بلغت نسبتها 0.03% ليبلغ 15987.15 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.42% مسجلاً 2974.92 نقطة، فيما تراجع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً بنحو 0.07% لينهي التعاملات عند مستوى 4428.96 نقطة.// انتهى //16:20ت م0142