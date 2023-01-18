القاهرة 25 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 18 يناير 2023 م واسالتقت وزيرة التعاون الدولي المصرية الدكتورة رانيا المشاط، اليوم، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أوديل رينو باسو، وذلك على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة الـ52 للاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة "دافوس" السويسرية.وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والبنك الأوروبي، ومناقشة الموقف الحالي لمحفظة التعاون الإنمائي بين الجانبين، والخطوات المستقبلية في ضوء إستراتيجية التعاون 2022 - 2027.// انتهى //16:26ت م0145