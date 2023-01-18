حائل 25 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 18 يناير 2023 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بقصر أجا اليوم, حفل تدشين مبادرة إمارة المنطقة "شركاء في المسؤولية الأمنية"، بهدف تكامل الجهات الأمنية والمدنية وإجراء دراسة علمية بإشراف جامعة حائل ومشاركة الجهات المعنية لمواجهة متغيرات العصر والحد من أثرها على معدلات الجريمة، وذلك بحضور وكيل الإمارة عادل بن صالح آل الشيخ، ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية عبد العزيز الصقر.واطّلع سموه خلال الحفل على عرض مرئي عن المبادرة ومراحل تنفيذها بمشاركة القطاعات التعليمية والأمنية للوصول إلى توصيات شاملة.وأشار الأمير عبدالعزيز بن سعد إلى تبوّؤ المملكة مكانة متقدمة عالمياً في معدلات الحد من الجريمة بفضل من الله ثم دعم ولاة الأمر -حفظهم الله-، منوهاً بالمبادرات النوعية من أبناء الوطن، مشيداً بتفاعل جميع الجهات الحكومية والخاصة والجهات الأمنية والمدنية مع مبادرة الإمارة، وشراكتهم في المسؤولية الأمنية التي تنطلق بدعم من القيادة الحكيمة، ومتابعة من سمو وزير الداخلية، متطلعاً لنجاح هذه المبادرة وتحقيقها للأهداف المأمولة.من جانبه نوّه الصقر بدعم القيادة، ومتابعة سمو وزير الداخلية، وسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه لإنجاح مثل هذه المبادرة التي تعكس وعي أبناء الوطن بأهمية دورهم في تعزيز الأمن.وفي ختام الحفل كرّم سمو أمير منطقة حائل المشاركين في مبادرة الإمارة شركاء في المسؤولية الأمنية.// انتهى //16:30ت م0146