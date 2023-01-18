الدوحة 25 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 18 يناير 2023 م واسأغلق المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، منخفضاً بواقع 20.42 نقطة، أي ما نسبته 0.19 % ليصل إلى 10 آلاف و586.28 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم، تداول 119 مليونا و672 ألفا و695 سهما، بقيمة 489 مليونا و502 ألف و771.349 ريالا قطريًا، نتيجة تنفيذ 18682 صفقة في جميع القطاعات.وشهدت الجلسة ارتفاع أسهم 20 شركة، بينما انخفضت أسعار 28 شركة أخرى، فيما حافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق.// انتهى //16:31ت م0147