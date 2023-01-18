المدينة المنورة 25 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 18 يناير 2023 م واسافتتحت أمس , بطولة التنس الأرضي للجامعات التي تستضيفها الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بتنظيم من الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية في موسمه الـ13 لبطولاته, بحضور المشرف العام على وكالة الجامعة الدكتور أحمد الرفاعي, ورئيس اتحاد الجامعات الدكتور خالد المزيني والأمين العام لاتحاد الجامعات الدكتور عبدالإله الصلوي.وأكد رئيس الاتحاد الدكتور خالد المزيني خلال كلمته في حفل الافتتاح , أن البطولة تأتي ضمن إستراتيجية الاتحاد لنشر الرياضة الجامعية, وربط الجامعات رياضياً لتحقيق أقصى استفادة من خلال تزويد المنتخبات السعودية باللاعبين في مختلف الألعاب.وتضمن حفل الافتتاح عرض فلم مرئي عن الجامعة, واختتم بتكريم الجامعات المشاركة في البطولة.وانطلقت البطولة صباح اليوم بإقامة 8 لقاءات ضمن دور الـ16 للفرق على ملاعب الجامعة الإسلامية ونادي الأنصار خلال الفترتين الصباحية والمسائية على أن تستكمل غداً الخميس, وصولاً إلى الأدوار النهائية والتتويج في اليوم الختامي.// انتهى //16:52ت م0150