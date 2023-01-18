الرياض 25 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 18 يناير 2023 م واسرفع المنتخب السعودي للمبارزة رصيده في البطولة العربية للعمومي للمبارزة المقامة حالياً في مملكة البحرين، إلى 6 ميداليات، بعد أن حقق ميداليتين فضيتين للسيدات لسلاحي الابـيه والسايبر.وكان الأخضر قد حقق أمس 4 ميداليات برونزية عن طريق ندى عابد (سلاح الابيه)، والحسناء الحماد (سلاح السايبر)، وجواد الداوود (سلاح الابيـه) ومشــاري البشير (سلاح السايبر), فيما سيختتم الأخضر مشاركته غداً بمنافسات الفويل للرجال والسيدات والسايير للرجال.// انتهى //16:53ت م0151