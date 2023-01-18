الباحة 25 جمادى الآخر 1444هـ الموافق 18 يناير 2023 م واستحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، تُنظّم المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة , المؤتمر الدولي للسكري، وذلك بقاعة الشؤون الأكاديمية في مستشفى الملك فهد بالباحة .وأوضح مدير الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور سمير الشهراني أن المؤتمر الذي يُقام على مدى ثلاثة أيام خلال الفترة من 23 - 25 يناير، يستهدف العديد من التخصصات الطبية والبرامج الوتوعوية التي تُعنى بمرضى السكري.// انتهى //17:02ت م0153