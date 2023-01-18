عام / سمو أمير الباحة يرعى المؤتمر الدولي للسكري الاثنين المقبل
الأربعاء 1444/6/25 هـ الموافق 2023/01/18 م واس
الباحة 25 جمادى الآخر 1444هـ الموافق 18 يناير 2023 م واس
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، تُنظّم المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة , المؤتمر الدولي للسكري، وذلك بقاعة الشؤون الأكاديمية في مستشفى الملك فهد بالباحة .
وأوضح مدير الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور سمير الشهراني أن المؤتمر الذي يُقام على مدى ثلاثة أيام خلال الفترة من 23 - 25 يناير، يستهدف العديد من التخصصات الطبية والبرامج الوتوعوية التي تُعنى بمرضى السكري.
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