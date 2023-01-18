الرياض 25 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 18 يناير 2023 م واسعقدت وزارة الثقافة بالتعاون مع هيئة الطهي، لقاءً افتراضياً عن برنامج الابتعاث الثقافي, وذلك لتسليط الضوء على مسارات البرنامج والمزايا والمؤسسات التعليمية المتاحة لدراسة التخصصات الثقافية والفنية في أرقى الجامعات العالمية، والتواصل مع الراغبين بمواصلة تحصيلهم العلمي ضمن البرنامج في مجال فنون الطهي.واستعرض اللقاء شرحاً عن برنامج الابتعاث الثقافي الذي يتيح فرصاً نوعية للطلاب والطالبات السعوديين، ضمن مسار الابتعاث في جميع التخصصات الثقافية والفنية المندرجة ضمن قطاعات وزارة الثقافة وهي: الأزياء، وفنون العمارة، والتصميم، والمتاحف، والمكتبات، وفنون الطهي، والآثار، والتراث، والآداب، واللغات، واللغويات، والأفلام، والفنون البصرية، والمسرح، والموسيقى، وعلوم وتكنولوجيا الأغذية.وتضمن اللقاء توضيح مساري الابتعاث الثقافي من خلال مسار الحاصلين على قبول مسبق، ومسار الدارسين على حسابهم الخاص، وتوضيح متطلبات وعمليات التقديم، والتخصصات التي تهم المنظومة الثقافية بشكل عام وفنون الطهي بشكل خاص.واستضاف اللقاء مبتعثة ضمن البرنامج للتحدث عن تجربتها منذ بدايتها فكرة وحتى تحقيق حلمها بدراسة تخصصها في جامعة عالمية متخصصة.كما تناول اللقاء رؤية هيئة الطهي المتمثلة في الارتقاء بقطاع الطهي في المملكة وتعزيز التراث والهوية في قطاع مهم وحيوي كالطهي، إضافة إلى ترسيخ ثقافة فنون الطهي السعودي وتحويل المملكة إلى موطن للتجارب المميزة وجعل القطاع مصدر رزق ورافد اقتصادي، إلى جانب تحفيز الابتكار من أجل الريادة عربياً وإقليمياً في قطاع فنون الطهي.ويأتي اللقاء ضمن سلسة من اللقاءات الافتراضية التي تحرص الوزارة على إقامتها من أجل رفع الوعي والتعريف ببرنامج الابتعاث الثقافي، وزيادة الوعي بفرص الابتعاث المتاحة، وقياس مدى اهتمام المجتمع ببرنامج الابتعاث في القطاعات الثقافية، والتطرق لأبرز المؤسسات العالمية التي توفر دراسات في المجالات المتعلقة بالثقافة.// انتهى //17:08ت م0154