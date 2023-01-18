دافوس 25 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 18 يناير 2023 م واسالتقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، بمبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا السيد غير بيدرسون، وذلك على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2023، في مدينة دافوس السويسرية.وجرى خلال اللقاء، استعراض جهود المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة في الوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد السويسري الدكتور عادل مرداد، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.// انتهى //17:11ت م0155