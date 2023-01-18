الرياض 25 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 18 يناير 2023 م واسوقّعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مذكرة تفاهم مشتركة مع شركة باب الخير للخدمات الطبية، حيث مثّل الوزارة في توقيعها معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية لقطاع التنمية الاجتماعية ماجد الغانمي، ومن جانب الشركة رئيس مجلس إدارتها صبحي بترجي.تهدُف المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في المجال التنموي وإنشاء مشروع "مستشفى باب الخير" بمنطقة الرياض، وإدراجه ضمن برنامج "سخاء" الذي يُعد أحد برامج الوزارة الداعمة للمشاريع التنموية المستدامة لخدمة الأفراد والمجتمع، ويقدم حزمة من البرامج والمحفزات للمشاريع التنموية الناشئة، كما يتيح البرنامج الفرصة للعمل التنموي للأفراد والمؤسسات، وتقديم مساهمات فاعلة ذات أثر في التنمية المستدامة.يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى من خلال عقدها لهذه الاتفاقيات إلى الوصول لأعلى مستويات التعاون مع جميع الجهات والمؤسسات في مختلف القطاعات لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة.// انتهى //18:04ت م0166