الرياض 25 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 18 يناير 2023 م واستنطلق غداً الخميس مباريات الجولة الـ 13 من الدوري الممتاز للكرة الطائرة بإقامة لقاء واحد يجمع الفيصلي وضمك على صالة نادي سدير عند الساعة الـ 5.30 مساء، ويقوده تحكيمياً عبدالله أمين حكمًا أول ومتعب السعيد حكماً ثانياً وسليمان الفايز مسجلاً.وتلعب السبت ثلاث مباريات، يلتقي في الأولى الاتحاد والابتسام على صالة نادي الاتحاد بجدة عند الساعة الـ 4 عصراً، وهي مباراة قمة الجولة عطفاً على قوة الفريقين المتنافسين، ويقودها تحكيمياً عبدالعزيز الرميحي حكماً أول وعبدالرحمن الدوسري حكماً ثانياً وماجد الغامدي مسجلاً، أمّا اللقاء الثاني فسيلعب فيه الأهلي مع أبها على صالة نادي الأهلي بجدة عند الساعة الـ 4 عصراً، ويقوده تحكيمياً سعد اليحيوي حكماً أول، وياسر الصائغ حكماً ثانياً، وهاني سنان مسجلاً.ويحل الوحدة ضيفاً على الترجي على صالة نادي الترجي في اللقاء الثالث الذي يقام عند الساعة الـ 3.30 عصراً، ويقوده تحكيمياً يعقوب السبت حكماً أول وأحمد الرجب حكماً ثانياً وماهر المطوع مسجلاً.وتختتم مباريات الجولة يوم الأحد بإقامة مباراتين يلعب النصر واليرموك في الأولى على صالة وزارة الرياضة بالرياض عند الساعة الـ 3.30 عصراً، ويقودها تحكيمياً خالد الحديثي حكماً أول وصالح البنية حكماً ثانياً وسلمان العمري مسجلاً، وعلى نفس الصالة عند الساعة الـ 5.30 مساء يلتقي الهلال والخليج، في اللقاء الذي يقوده تحكيمياً منصور القحطاني حكماً أول وأمين الطريفي حكماً ثانياً وسعيد ماهل مسجلاً.يذكر أن الأهلي يتصدر ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة، يليه الهلال في المركز الثاني بـ30 نقطة، ثم الابتسام في المركز الثالث 27 نقطة، والفيصلي رابعا بـ21 نقطة، والخليج في المركز الخامس بـ17 نقطة.// انتهى //18:22ت م0168