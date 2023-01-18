الرياض 25 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 18 يناير 2023 م واستقيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الأربعاء القادم بالرياض, حفل تكريم الفائزين بجائزة المحتوى المحلي بنسختها الأولى، تحت رعاية معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف.وأعلنت الهيئة انتهاء فترة التسجيل والتقديم لجائزة المحتوى المحلي عبر الموقع الإلكتروني الرسمي، بعد تلقيها عدداً كبيراً من طلبات التسجيل في النسخة الأولى من الجائزة.وأكدت حرصها على ضمان الشمولية والشفافية والوضوح في جميع مراحل الجائزة، والتزامها بتطبيق معايير عادلة للتقييم.وحددت الجائزة 3 مسارات للمنافسة، وهناك عدد من الجوائز لكل مسار، شملت مسار الجهات الحكومية ويتضمن "جائزة التميز بالالتزام بمتطلبات المحتوى المحلي"، وهي مقدمة لفئتين، قسمت حسب إنفاق الجهة الحكومية (الجهات ذات الإنفاق الأعلى، والجهات ذات الإنفاق المتوسط والمنخفض).وسيعلن عن الفائزين بمسار منشآت القطاع الخاص الذي يتضمن جائزة رئيسة تحت مسمى "جائزة التميز في المحتوى المحلي"، وإضافة إلى الجائزة الرئيسة سيقدم 3 شهادات أخرى للتميز هي: شهادة التميز في تمكين الطاقات الوطنية، وشهادة التميز في المحتوى المحلي للبحث والتطوير، وشهادة التميز في الاعتماد على سلاسل الإمداد الوطنية.وخصصت الهيئة مسار للأفراد يتضمن جائزة تحت مسمى "جائزة النجاح"، تمنح لثلاثة فائزين شاركوا بقصص النجاح للخدمات والمنتجات التي تحفز الابتكار في المحتوى المحلي.يذكر أن جائزة المحتوى المحلي تهدف إلى تحفيز القطاعين العام والخاص، والموردين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وأفراد المجتمع، لتطبيق الممارسات الناجحة المساهمة في زيادة الامتثال والالتزام بمتطلبات المحتوى المحلي في مختلف القطاعات.// انتهى //18:29ت م0170