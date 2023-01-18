بريتوريا 25 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 18 يناير 2023 م واساختتم المجلس الأعلى للقرآن الكريم وعلومه في جنوب أفريقيا أمس, مسابقة القرآن الكريم الثالثة عشرة بجنوب أفريقيا بمسجد النور, بحضور إمام وخطيب المسجد الحرام فضيلة الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي وسفير خادم الحرمين الشريفين في جنوب أفريقيا سلطان العنقري, وعدد من السفراء والمسؤولين من حكومة جنوب أفريقيا والملحق الديني بالسفارة ومنسوبي السفارة والمكاتب التابعة.وتناول السفير العنقري خلال الحفل الخطابي, أهمية المسابقة ودورها في تشجيع أبناء المسلمين على حفظ كتاب الله، كما تطرق لدعم المملكة ممثلاً بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لمثل هذه المسابقات وغيرها من المناشط الدعوية المختلفة.من جانبه حث الشيخ المعيقلي المسلمين على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه وفق المنهج النبوي القويم المعتدل المتسامح الذي ينبذ التطرف والغلو, منوهاً بجهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين في جميع أنحاء العالم، وما تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية من برامج من خلال ملحقياتها بإشراف سفارات المملكة العربية السعودية.يذكر أن زيارة الشيخ المعيقلي تأتي بتنسيق ومتابعة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة خادم الحرمين الشريفين في جنوب أفريقيا, وشهدت مجموعة من اللقاءات والزيارات للمعالم الإسلامية، كما ألقى فضيلته عدداً من المحاضرات العلمية في المساجد والجمعيات الإسلامية تناولت موضوعات في بيان سماحة الإسلام ووسطيته، واستعراض جهود المملكة في خدمة الإسلام ونشر قيمه السمحة.// انتهى //18:32ت م0171