لندن 25 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 18 يناير 2023 م واسبعث وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفري، اليوم تعازي بلاده الحارة لحكومة وشعب أوكرانيا في ضحايا حادثة تحطم مروحية كانت تقل وزير الداخلية الأوكراني وطاقمه.وقال كليفرلي في بيان : "أنباء مأساوية عن تحطم المروحية في أوكرانيا هذا الصباح، حيث أودى الحادث بحياة وزير الداخلية الأوكراني، دينيس موناستيرسكي، وأعضاء فريقه ومدنيين".وأضاف المسؤول البريطاني: "كان دينيس صديقًا حقيقيًا للمملكة المتحدة".// انتهى //18:32ت م0172