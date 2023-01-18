سياسي / وزير الخارجية البريطاني يعرب عن تضامن بلاده مع أوكرانيا في حادثة تحطم طائرة مروحية
الأربعاء 1444/6/25 هـ الموافق 2023/01/18 م واس
لندن 25 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 18 يناير 2023 م واس
بعث وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفري، اليوم تعازي بلاده الحارة لحكومة وشعب أوكرانيا في ضحايا حادثة تحطم مروحية كانت تقل وزير الداخلية الأوكراني وطاقمه.
وقال كليفرلي في بيان : "أنباء مأساوية عن تحطم المروحية في أوكرانيا هذا الصباح، حيث أودى الحادث بحياة وزير الداخلية الأوكراني، دينيس موناستيرسكي، وأعضاء فريقه ومدنيين".
وأضاف المسؤول البريطاني: "كان دينيس صديقًا حقيقيًا للمملكة المتحدة".
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