الجزائر 25 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 18 يناير 2023 م واسأعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم توقيف تسعة عناصر دعم للجماعات الإرهابية وذلك في عمليات شنتها قواتها في أنحاء متفرقة من البلاد في الفترة الممتدة من 11 حتى 17 يناير الجاري.وأشار بيان للوزارة إلى إلقاء القبض على ٦٣ تاجر مخدرات وإحباط محاولات إدخال كميات ضخمة من المخدرات والأقراص المهلوسة.وفي ذات السياق، أفشل حراس السواحل عدة محاولات هجرة غير شرعية وأنقذوا ٧٩ شخصًا كانوا على متن قوارب مطاطية يحاولون الالتحاق بأوروبا, فيما تم توقيف ٢٤٢ مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة.// انتهى //18:34ت م0174