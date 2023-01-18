طهران 25 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 18 يناير 2023 م واسأصيب 70 شخصًا على الأقل بجروح جراء زلزال ضرب اليوم مناطق في شمال غرب إيران قرب الحدود التركية.وأفاد المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي أن قوة الزلزال بلغت 5,8 درجات على مقياس ريختر وعلى عمق 10 كلم في محافظة أذربيجان الغربية .وتقع إيران فوق العديد من الصفائح التكتونية الرئيسية وهي عرضة لنشاط زلزالي متكرر.// انتهى //18:35ت م0175