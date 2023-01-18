جدة 25 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 18 يناير 2023 م واسبرزت في مدينة جدة مبانٍ عدة، تحولت على مرّ السنين إلى معالم، تاريخية، تميزت في تصميمها المعمارية الفريد، حتى أضحى الزحف العمراني عاجزًا عن طمس هويتها التاريخية، التي لا تزال قائمة حتى يومنا الحالي .وتتنوع معالم المباني ما بين القديم منها التي تحكي تاريخ التحول الذي عاشته مدينة جدة، والجديد المعايش لنهضة التنمية والحضارة والتقدم؛ ومن أقدم المباني وأشهرها الذي يتمتع بموقعه الفريد بقلب جدة؛ مبنى " البنك الأهلي التجاري " الذي تأسس عام 1953م ، حين أصدر المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله -، أمرًا بتحويل شركة صالح وعبدالعزيز كعكي وسالم بن محفوظ إلى شركة تحت مسمى البنك الأهلي التجاري.ومن المباني الأخرى الشهيرة والواقعة بقلب جدة، مبنى " عمارة الملكة "، التي يمكن اعتبارها بمثابة نقطة تحول في منظومة البيع والشراء بجدة، حيث جاء بناؤها عام م1971 كي تضيف الكثير إلى الأبعاد الاقتصادية والحضارية لمدينة جدة، فيما تحولت إلى معلم تاريخي وبوابة للدخول إلى جدة القديمة .وتكتسب أغلب المباني بجدة قيمة تاريخية أبرزها " برج خزام " الذي أنشأته وزارة الزراعة والمياه ،عام 1397هـ الموافق 1977م ، في عهد الملك خالد بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله - ، وذلك لموقعه بجوار قصر خزام، أحد القصور التي كان يسكنها المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله -، وشهد تحت سقفه العديد من الاتفاقيات والمعاهدات والمذكرات السياسية، أهمها توقيع أول اتفاقية للتنقيب عن النفط .وتحتضن محافظة جدة مبنى" البنك الإسلامي للتنمية "، الذي يجمع ما بين تصميمه المتفرد المتمثل في أندر عمائر الظل على مستوى العالم، وقيمته التاريخية، إذ يعود بناؤه إلى تأسيس البنك الإسلامي للتنمية عام 1393هـ، 1973م في عهد الملك فيصل رحمه الله .فيما يأتي " برج المراقبة البحري " التابع لميناء جدة الإسلامي، كأحد أهم معالم مدينة جدة، ويتبع لأكبر ميناء بين موانئ المملكة، إلى جانب تميزه بموقعه الجغرافي على ساحل البحر الأحمر.كما يلفت " برج مبنى التلفزيون "، الذي تم بناؤه عام 2006 و2007، الأنظار بارتفاعه الذي يبلغ 153 م، مع طابق لمراقبة مدينة جدة، وهو جزء من مبنى فرع وزارة الإعلام الجديد بجدة .ومن أشهر المباني الحديثة والتي تعكس التطور العمراني بمحافظة جدة " برج طريق الملك "، والذي بات يحمل اسم "برج الشاشة"، والواقع في طريق الملك عبدالعزيز بجدة، حيث استقى هذا المسمى من احتوائه على أضخم شاشة إعلانات LED في العالم ، وكذلك فندق " ريتز كارلتون "، والذي يتميز بمبناه الشاهق وبإطلالته على البحر الأحمر، وقربه من معظم المرافق الحيوية بجدة ، والاحتفاظ بالطابع التقليدي للمباني وذلك بتصميمه الاستثنائي، إذا ما تمت مقارنته بتصاميم القصور القديمة .وتحظى محافظة جدة بنصيب من الأبراج التي أصبحت تشكل واجهة حضارية مميزة لها منها برجا " بيات بلازا " الزجاجيان ، واللذان يمثلان مشهدًا جميلًا لتقاطع طريق المدينة المنورة وطريق الملك عبدالله، حيث أصبح هذان البرجان البارزان في قلب المنطقة التجارية معلمًا مبهرًا يضفي تألقًا وبريقًا على وسط جدّة ، إضافة إلى برج " ذا هيد كوارترز " الواقع في كورنيش جدة، والذي صمم ليكون أحد أهم المباني الصديقة للبيئة، في ظل توفر خاصية المباني الذكية فيه، حيث يعد أحدث برج أعمال في المملكة تم تصميمه لمقاومة هزات أرضية تصل إلى 7 ريختر والتصدي لسرعة 250 كيلومتر في الساعة من الرياح.// انتهى //18:35ت م0176