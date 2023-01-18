الخرطوم 25 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 18 يناير 2023 م واسانعقد بمدينة جوبا عاصمة دولة جنوب السودان اليوم، الاجتماع الدوري للآليه السياسية الأمنية المشتركة بين دولتي السودان وجنوب السودان.وأكدت وزير الدفاع وشؤون قدامى المحاربين بجنوب السودان أنجلينا تيتج خلال كلمتها في الجلسة الافتتاحية على قوة ومتانة العلاقات بين البلدين، معربة عن أملها في أن تحقق الاجتماعات أهدافها.من جانبه ثمن وزير الدفاع السوداني الفريق ركن يس إبراهيم يس دور الآليه المشتركة في تعميق العلاقات المتجذرة بين البلدين.وكان قد سبق عقد اجتماعات للجان الفنيه للآلية المشتركة يوم أمس تحضيرا لاجتماعات الآلية السياسية والأمنية.// انتهى //18:36ت م0177