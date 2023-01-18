سياسي / اجتماع الآلية السياسية والأمنية المشتركة بين السودان وجنوب السودان تعقد بجوبا
الأربعاء 1444/6/25 هـ الموافق 2023/01/18 م واس
الخرطوم 25 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 18 يناير 2023 م واس
انعقد بمدينة جوبا عاصمة دولة جنوب السودان اليوم، الاجتماع الدوري للآليه السياسية الأمنية المشتركة بين دولتي السودان وجنوب السودان.
وأكدت وزير الدفاع وشؤون قدامى المحاربين بجنوب السودان أنجلينا تيتج خلال كلمتها في الجلسة الافتتاحية على قوة ومتانة العلاقات بين البلدين، معربة عن أملها في أن تحقق الاجتماعات أهدافها.
من جانبه ثمن وزير الدفاع السوداني الفريق ركن يس إبراهيم يس دور الآليه المشتركة في تعميق العلاقات المتجذرة بين البلدين.
وكان قد سبق عقد اجتماعات للجان الفنيه للآلية المشتركة يوم أمس تحضيرا لاجتماعات الآلية السياسية والأمنية.
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