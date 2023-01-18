إسلام آباد 25 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 18 يناير 2023 م واسأعلن الجيش الباكستاني عن مقتل أربعة من جنوده جراء هجوم شنته عناصر إرهابية من داخل الأراضي الإيرانية.وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني اليوم أن عناصر إرهابية استخدمت الأراضي الإيرانية وأطلقت النار على دورية عسكرية باكستانية عبر الحدود، في منطقة "بنجكور" بإقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان، ما أدى إلى مقتل أربعة جنود باكستانيين.وأضاف أنه تم إبلاغ الجانب الإيراني باتخاذ إجراءات فعلية للحد من استخدام أراضيه للأنشطة الإرهابية ضد باكستان.// انتهى //18:36ت م0178