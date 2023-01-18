لندن 25 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 18 يناير 2023 م واسكشفت بيانات رسمية اليوم عن انخفاض معدل التضخم في بريطانيا للشهر الثاني على التوالي بعد أن بلغت معدلات قياسية خلال الأشهر الماضية.ووفقاً لبيانات المكتب الوطني للإحصاء، انخفض معدل التضخم خلال العام المنتهي في ديسمبر 2022م إلى 10.5 %، مقارنة مع 10.7 للشهر السابق.وعلى الرغم من انخفاض أسعار النفط خلال الأسابيع الماضية، ذكر المكتب أن أسعار المواد الغذائية لا زالت مرتفعة عن أعلى مستوى منذ نحو أربعة عقود، مسجلة ارتفاعًا بمعدل 16.8 % خلال العام المنتهي في ديسمبر الماضي .// انتهى //18:37ت م0179