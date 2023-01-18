بروكسل 25 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 18 يناير 2023 م واسصوّت برلمان الاتحاد الأوروبي اليوم لصالح دعوة الاتحاد والدول الأعضاء فيه إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية.وصوت 598 نائبًا لصالح القرار وعارضه 9 أعضاء وامتنع 31 نائبًا عن التصويت .ومن المقرر أن يبحث النواب يوم الخميس مسألة البت في الدعوة إلى تعليق خطة العمل الشاملة المشتركة مع إيران.// انتهى //18:38ت م0180