سياسي / البرلمان الأوروبي يدعو لإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب
الأربعاء 1444/6/25 هـ الموافق 2023/01/18 م واس
بروكسل 25 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 18 يناير 2023 م واس
صوّت برلمان الاتحاد الأوروبي اليوم لصالح دعوة الاتحاد والدول الأعضاء فيه إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية.
وصوت 598 نائبًا لصالح القرار وعارضه 9 أعضاء وامتنع 31 نائبًا عن التصويت .
ومن المقرر أن يبحث النواب يوم الخميس مسألة البت في الدعوة إلى تعليق خطة العمل الشاملة المشتركة مع إيران.
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18:38ت م
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