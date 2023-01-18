الدمام 25 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 18 يناير 2023 م واسبحث معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير اليوم، مع مدير القطاع الفرعي للنقل البحري بوزارة الاستثمار إبراهيم بن علي آل سعيد؛ بمقر الأمانة، سبل التعاون المشترك لتفعيل مشاريع النقل البحري بالمنطقة الشرقية، والاطلاع على أول فرصة استثمار بحري تطلق على منصة استثمار بالوزارة من قبل الأمانة، وفرص الاستثمار فيها بهدف تنوع الفرص الاستثمارية والتوسع بخدمات النقل للسياح وللمستفيدين في المدن التي تقع في الشريط الساحلي الشرقي.وأكد الجبير خلال اللقاء أهمية تنوع مشاريع النقل وطرحها بشكل ملائم ومتطور تمشّيًا وتطور المنطقة الشرقية، والتوسع المستقبلي وحجم الاحتياج، نظرًا لطبيعة المدن الواقعة على الشريط الساحلي والمشتركة مع دول مجلس التعاون، مما يوجد فرصًا استثمارية للنقل السياحي والخدمي، منوهًا بأهمية النقل البحري بوصفه أحد المجالات المهمة والواعدة والمليئة بالفرص الاستثمارية المهمة، وتفعيل الشواطئ التي تعد إحدى أهم الميزات النسبية بالمنطقة.من جانبه, نوه آل سعيد، بجهود أمانة الشرقية للتنوع في مجالات الاستثمار من خلال المشاريع المتميزة، وإضافة مشاريع النقل البحري كأحد الحلول الاستثمارية والخدمية بالمنطقة، والاستفادة من الأصول المتاحة كالمرافئ والمرافق الساحلية، مما يحقق مستهدفات تنويع وسائل النقل، مؤكدًا التعاون المشترك بين الأمانة ووزارة الاستثمار بهذا الشأن كونه من أول المشاريع المتخصصة بالنقل البحري المطلقة مؤخرًا على منصة استثمار.// انتهى //18:53ت م0181