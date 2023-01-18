عمّان 24 جمادى الآخر 1444 هـ الموافق 18 يناير 2022 م واسأقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، اليوم، مأدبة غداء لمعالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، ولمعالي رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبدالمجيد البنيان، وفضيلة وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون المحاكم والمشرف على مركز المصالحة الشيخ سليمان العليان، الذين يزورون الأردن حالياً.حضر الغداء الذي أقيم بدار سكن السفارة الوفد المرافق لمعاليه.// انتهى //19:10ت م0182