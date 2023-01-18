الرياض 25 جمادى الآخرة1444 هـ الموافق 18 يناير 2023 م واسنظم نادي الصقور السعودي اليوم ملتقى مزارع إنتاج الصقور السعودية، سعياً من النادي نحو الإسهام في تطوير مزارع إنتاج الصقور في المملكة، وتبادل الخبرات بين منتجي الصقور السعوديين، إضافة إلى المساهمة في استدامة إنتاج الصقور في المملكة، وذلك بحضور أصحاب مزارع الإنتاج والمتخصصين والمهتمين.وأكد رئيس لجنة تنظيم الفعاليات في نادي الصقور السعودي شاكر الحميداني، أن الملتقى يهدف إلى مد جسور العلاقة بين النادي ومزارع إنتاج الصقور في المملكة، لتعزيز هذا الإرث الذي يعد رمزًا وطنيًا وتقليدًا تاريخيًا في المملكة، فهي هواية وهوية تحملها الثقافة العربية العريقة.وبين الحميداني أن العمل على الإنتاج المحلي يعد عنصراً مهماً وفاعلاً نحو الاستدامة، يهدف أن تكون المملكة في مقدمة الدول في مجال إنتاج الصقور، مفيدًا أن النادي وضع هذا الأمر في مقدمة اهتماماته، لأجل ذلك تم وضع أشواط خاصة للإنتاج المحلي في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، سواءً في الملواح أو المزاين، لإيماننا أن ذلك يعطي رسالة واضحة مفادها، دعم ومساندة المنتجين المحليين لضمان استمرارهم وتألقهم.و نوه بأن مثل هذه الملتقيات تسهم في تنمية وتطوير مزارع إنتاج الصقور في المملكة، وتتيح الفرصة لتبادل الخبرات بشكل مباشر مع أصحاب الاهتمام المشترك، لضمان أن يكون الإنتاج مستداماً وهو الهدف المشترك بين كل المهتمين بالصقور.وشهد الملتقى نقاشاً مفتوحاً بين الحضور بهدف تطوير مزارع إنتاج الصقور في المملكة، من خلال نقل أفضل التجارب وتبادل الخبرات بين المنتجين للمساهمة في استدامة الإنتاج المحلي.يذكر أن نادي الصقور السعودي يعمل على المحافظة على ثقافة الصيد بالصقور في المملكة، ودعمها وتطويرها من خلال أنشطة متعددة.// انتهى//19:10ت م0183