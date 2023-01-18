الرياض 25 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 18 يناير 2023 م واساستقبل المدير التنفيذي للمركز السعودي للاعتماد الدكتور عادل بن عبدالرحمن القعيّد وفداً من هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، وذلك بمناسبة حصول الهيئة على الاعتماد في مجال التفتيش على مقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وفقاً للمواصفة القياسية الدولية ISO/IEC 17020, التي تهدف إلى تعزيز الثقة في أعمال التفتيش وتحسين قدرتها على إصدار تقارير دقيقة ومضمونة، وهي المعيار الأساسي لدى جهات الاعتماد الدولية لاعتماد جهات التفتيش والتحقق من كفاءتها الفنية بما يسهم في قبول تقارير التفتيش بين الجهات المختلفة.ويأتي اعتماد المركز للهيئة في إطار رسالته الرامية إلى تقديم خدمات اعتماد مبتكرة وموثوقة لتعزيز منظومة الجودة في الوطن، حيث حقق المركز ارتفاعاً كبيراً في أعداد جهات تقويم المطابقة المعتمدة ليصل إجماليها إلى ما يقارب من 300 جهة.// انتهى //19:32ت م0187