رياضي / دورة إعداد المدربين والمحاضرين تُخرج 30 معلمًا ومعلمة
الأربعاء 1444/6/25 هـ الموافق 2023/01/18 م واس
الرياض 25 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 18 يناير 2023 م واس
اختتمت - اليوم - دورة إعداد المحاضرين والمدربين الوطنيين لبرنامج الرياضة المدرسية التابع للاتحاد الدولي لكرة اليد، بـمشاركة 20 معلماً و 10 معلمات من المرحلة الابتدائية في الدفعة الثانية، حيث تم تخريجهم بشهادة "المستوى D" بعد إتمام الدورة .
وشهدت الدورة التي أقيمت في المنطقة الشرقية على صالة مدينة الأمير نايف الرياضية بالقطيف، مشاركة 60 طالباً في التطبيق الميداني للمتدربين، وذلك تحت إشراف الاتحادين الدولي والسعودي لكرة اليد.
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20:19ت م
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