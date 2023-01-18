الرياض 25 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 18 يناير 2023 م واساختتمت - اليوم - دورة إعداد المحاضرين والمدربين الوطنيين لبرنامج الرياضة المدرسية التابع للاتحاد الدولي لكرة اليد، بـمشاركة 20 معلماً و 10 معلمات من المرحلة الابتدائية في الدفعة الثانية، حيث تم تخريجهم بشهادة "المستوى D" بعد إتمام الدورة .وشهدت الدورة التي أقيمت في المنطقة الشرقية على صالة مدينة الأمير نايف الرياضية بالقطيف، مشاركة 60 طالباً في التطبيق الميداني للمتدربين، وذلك تحت إشراف الاتحادين الدولي والسعودي لكرة اليد.// انتهى //20:19ت م0188