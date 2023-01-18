الخرطوم 25 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 18 يناير 2023 م واسشارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان على بن حسن جعفر اليوم، في افتتاح بطولة التقاط الأوتاد الدولية المؤهلة لكأس العالم، التي يقيمها الاتحاد الرياضي السوداني للفروسية في الفترة من 18 حتى 20 من يناير الجاري، في نادي الفروسية بالخرطوم.ويشارك في البطولة بجانب السودان كل من (النرويج، كندا، الهند، البحرين، سيرلانكا، جنوب أفريقيا)، وذلك بحضور رئيس الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد، وعدد من الشخصيات الرسمية والدبلوماسية والرياضية.// انتهى //20:22ت م0189