إسلام آباد 25 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 18 يناير 2023 م واسقضى الجيش الباكستاني على أربعة إرهابيين خلال عملية أمنية نفذت في إقليم بلوشستان جنوب غرب البلاد.وأوضح الجيش في بيانه أن العملية نفذت بناءً على معلومات استخباراتية رصدت تحركات لعناصر إرهابية في منطقة "هوشاب" بالإقليم، فداهمت قوات الجيش معقلاً للإرهابيين بالمنطقة، وتمكنت من القضاء على أربعة إرهابيين.وأضاف أن قوات الجيش صادرت خلال العملية كمية من الأسلحة التي كانت بحوزة الإرهابيين.//انتهى//20:43ت م0195