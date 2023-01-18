الرباط 25 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 18 يناير 2023 م واسأَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم على انخفاض في التعاملات، مسجلاً مؤشرها الرئيسي "مازي" تراجعاً بنسبة 0.39 %، عند 10.375,25 نقطة.فقد انخفض مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.29 % ليستقر عند 831,93 نقطة، كما تراجع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بنسبة 0.32 % مسجلاً 792,02 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 129 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 544 مليار درهم مغربي.//انتهى//20:50ت م0198