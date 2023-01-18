اقتصادي / البورصة المغربية تغلقُ على انخفاض
الأربعاء 1444/6/25 هـ الموافق 2023/01/18 م واس
الرباط 25 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 18 يناير 2023 م واس
أَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم على انخفاض في التعاملات، مسجلاً مؤشرها الرئيسي "مازي" تراجعاً بنسبة 0.39 %، عند 10.375,25 نقطة.
فقد انخفض مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.29 % ليستقر عند 831,93 نقطة، كما تراجع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بنسبة 0.32 % مسجلاً 792,02 نقطة.
وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 129 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 544 مليار درهم مغربي.
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