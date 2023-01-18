جدة 25 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 18 يناير 2023 م واسأطلقت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" ممثلة في أكاديمية كاوست، دورات تدريبية متخصصة في الذكاء الاصطناعي بالتعاون الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" لطلاب الجامعات السعودية.وذلك كجزء من البرنامج لتحديد أفضل المواهب في الذكاء الاصطناعي على مستوى المملكة لتوفير التدريب والإرشاد لتطويرهم لبلوغ القيادة في هذا المجال.واشتملت الدورات على معسكرٍ تدريبي متقدم للذكاء الاصطناعي في "كاوست" للطلاب المتميزين في الدورات الأولية، كما أنه ستتم دعوة أفضل الطلاب الموهوبين في هذا المعسكر الصيفي إلى فرصة تدريبية أخرى أكثر تقدماً مدتها 8 أسابيع في جامعة أكسفورد وجامعة "كاوست".// انتهى //21:03ت م0199