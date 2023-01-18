دافوس 25 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 18 يناير 2023 م واسالتقى فخامة الرئيس رودريقو تشافيز روبليز رئيس جمهورية كوستاريكا، بمعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وذلك على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2023، في مدينة دافوس السويسرية.ونقل الوزيران خلال اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ لفخامته.وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومجالات التعاون المشترك، إضافة لبحث التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية، وجهود المملكة في مجال الحفاظ على البيئة والحد من التغير المناخي، بالإضافة إلى مناقشة أبرز الموضوعات المطروحة على جدول أعمال منتدى "دافوس 2023".حضر اللقاء معالي وزير الخارجية والأديان في جمهورية كوستاريكا أرنولدو أندريه تينوكو.// انتهى //21:12ت م0201