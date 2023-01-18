القدس المحتلة 25 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 18 يناير 2023 م واسأكد رئيس وزراء دولة فلسطين محمد أشتية، أن إجراءات جيش الاحتلال الصهيوني الغاشم تمثل عقبة وعائق أمام التنمية في فلسطين، من خلال استمراره في السيطرة على الثروات والمقدرات وحرمان الشعب الفلسطيني منها.وأوضح خلال لقائه في رام الله اليوم، بمدير عام الوكالة النرويجية للتعاون الإنمائي بورد فيغار سولهجيل أن اقتطاع جيش الاحتلال لجزء من أموال الضرائب الفلسطيني، أدخل الحكومة الفلسطينية في أزمة مالية حقيقية.وطالب المجتمع الدولي بالضغط على جيش الاحتلال الصهيوني الغاشم لوقف انتهاكاته وإجراءاته بحق الشعب الفلسطيني.//انتهى//21:44ت م0203