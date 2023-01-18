الاحساء 25 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 18 يناير 2023 م واسالتقى معالي رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي- اليوم- مديرَ إدارة معمل غاز العثمانية بالمنطقة الجنوبية لشركة أرامكو فهد بن سعود الدوسري.وجرى - خلال اللقاء- استعراض أطر العلاقة التعاونية الوثيقة بين الجامعة وشركة أرامكو والمشاريع والمبادرات المنبثقة عنها.بعدها قُدم للوفد عرض حول إستراتيجية الجامعة وهويتها المؤسسية ، كما اطلع الوفد على عروض تقديمية مقدمة من كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات، وكلية الهندسة، وعمادة تقنية المعلومات، ووحدة الذكاء الاصطناعي.// انتهى //22:37ت م0208