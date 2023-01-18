عام / رئيس جامعة الملك فيصل يلتقي مديرَ إدارة معمل غاز العثمانية بشركة أرامكو
الأربعاء 1444/6/25 هـ الموافق 2023/01/18 م واس
الاحساء 25 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 18 يناير 2023 م واس
التقى معالي رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي- اليوم- مديرَ إدارة معمل غاز العثمانية بالمنطقة الجنوبية لشركة أرامكو فهد بن سعود الدوسري.
وجرى - خلال اللقاء- استعراض أطر العلاقة التعاونية الوثيقة بين الجامعة وشركة أرامكو والمشاريع والمبادرات المنبثقة عنها.
بعدها قُدم للوفد عرض حول إستراتيجية الجامعة وهويتها المؤسسية ، كما اطلع الوفد على عروض تقديمية مقدمة من كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات، وكلية الهندسة، وعمادة تقنية المعلومات، ووحدة الذكاء الاصطناعي.
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