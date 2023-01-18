الخبراء 25 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 18 يناير 2023 م واسدشَّن صاحبُ السموِّ الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم - اليوم- مشروع تأهيل المكونات الأساسية للبيئة العمرانية في قرية الخبراء التاريخية ، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزَّان،وأمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي، ومدير فرع هيئة التراث بالقصيم إبراهيم المشيقح، ورئيس مركز الخبراء عبدالله الدهيمان، ومدير عام الشراكات وتطوير الأعمال التراثية بهيئة التراث سلطانة بنت سلطان.واستمع سموُّ أميرِ القصيم خلال جولته الميدانية على المشروع ، إلى شرح موجز من مدير فرع هيئة التراث بالمنطقة ، الذي أوضح أن أعمال مشروع الهيئة تتركز بشكل رئيسي على الجزء الغربي من القرية الذي يتضمَّن عدداً من المباني التراثية (13 بيتاً) سيتم تهيئتها بشكل كامل من أجل ضمان جاهزيتها للتشغيل والاستثمار، ورفع مستوى الجاهزية في البلدة التراثية إلى مستوى أعلى، بما يسهم في تطوير البلدة التراثية التي تعدُّ أحد أهم القرى التراثية في المملكة، كما شاهد سموُّه جهود الحرفيين والحرفيات الموجودين بالقرية ومنتوجاتهم الحرفية التي تقدم للزوار.وأكدَ سموُّ الأمير الدكتور فيصل بن مشعل أهميةَ المكانة التاريخية لقرية الخبراء التراثية ، مشيراً إلى أنها أحد أهم المواقع التراثية بالمنطقة التي يعود تاريخها إلى مئات السنين ، لافتاً الانتباه إلى أن المنطقة يوجد بها عدد من القرى التراثية التاريخية التي تكتسب أهمية حضارية واجتماعية ، مؤكداً أن قرية الخبراء التراثية حظيت باهتمام كبير في جوانب التطوير وإعادة التأهيل ضمن جهود هيئة التراث في إعادة تطوير القرى التراثية ، متطلعاً سموُّه إلى أن تكون إحدى الفرص الاستثمارية الواعدة التي ستسهم في تعزيز أدوار القرى التراثية بالمنطقة ، مؤكداً ضرورة أن تكون ضمن روزنامة المزارات للوفود التي تزور المنطقة.// انتهى //22:38ت م0209