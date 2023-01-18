جدة 25 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 18 يناير 2023 م واستنظِّم دارة الملك عبدالعزيز - متمثلةً في مركز تاريخ البحر الأحمر وغرب المملكة العربية السعودية- لقاءً علمياً عبر الاتصال المرئي، بعنوان "البحر الأحمر في الوثائق اليونانية واللاتينية القديمة"، مع الباحثة الدكتورة شيمة بنت بخيت النعماني، المتخصصة في الوثائق والمخطوطات اليونانية واللاتينية القديمة، وذلك في يوم الثلاثاء 2 رجب الموافق 24 يناير 2023م.ويهدف اللقاء إلى عرض المصادر التاريخية اليونانية واللاتينية المتمثلة في الوثائق والمخطوطات القديمة، حيث شكَّل البحر الأحمر بموقعه الإستراتيجي محور اهتمام وجذب للحضارات القديمة، ومنها حضارتا اليونان والرومان، لعدة أسباب؛ منها أن البحر الأحمر يشكِّل أقرب طريق بحري مباشر لأوروبا نحو الهند وشرق آسيا، كما سيتطرق اللقاء إلى الأهمية التي تمثلها المصادر التاريخية اليونانية واللاتينية في استيعاب تاريخ الجزيرة العربية بشكل عام، والبحر الأحمر بشكل خاص.ودعا المركز الأكاديميين والمتخصصين، والمهتمين إلى المشاركة والحضور عبر الاتصال المرئي من خلال الرابط https://darahservices.com/services/Darah_RedSea_Talks/index.php#remodal.يشار إلى أن الدكتورة شيمة النعماني، متخصصة بدراسة المخطوطات اللاتينية والآرامية واليونانية القديمة، وهي حاصلة على الدكتوراه الدولية بدرجة امتياز من جامعة كمبلتنس الإسبانية، وعلى الزمالة من مركز البحوث والدراسات الأوروبية.// انتهى //22:44ت م0210