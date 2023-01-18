المدينة المنورة 25 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 18 يناير 2023 م واسنبَّه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم، من أتربة مثارة على المهد ووادي الفرع وبدر، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية .وأوضح المركز أن الحالة تبدأ الخميس الساعة 02:00 وتنتهي الساعة 18:00من يوم الخميس .كما نبَّه المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة تشمل تأثيراتها ارتفاعًا في الأمواج وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظة ينبع ومركز الرايس.وبيَّن المركز أن الحالة تبدأ الخميس الساعة 02:00 وتنتهي الساعة15:00.// انتهى //22:44ت م0212