عام / "الأرصاد" رياح نشطة وأتربة مثارة على الحناكية والمهد وبدر ووادي الفرع
الأربعاء 1444/6/25 هـ الموافق 2023/01/18 م واس
المدينة المنورة 25 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 18 يناير 2023 م واس
نبَّه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم، من أتربة مثارة على المهد ووادي الفرع وبدر، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية .
وأوضح المركز أن الحالة تبدأ الخميس الساعة 02:00 وتنتهي الساعة 18:00من يوم الخميس .
كما نبَّه المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة تشمل تأثيراتها ارتفاعًا في الأمواج وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظة ينبع ومركز الرايس.
وبيَّن المركز أن الحالة تبدأ الخميس الساعة 02:00 وتنتهي الساعة15:00.
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