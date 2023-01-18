المدينة المنورة 25 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 18 يناير 2023 م واسانطلقت - اليوم - أعمال النسخة الثانية من مبادرة جيل الإعلام التي تقيمها وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، وتستمر ثلاثة أيام.وتهدف المبادرة إلى تعريف الطلاب بمفهوم الإعلام ومبادئه والتحرير الصحفي والتصوير الفوتوغرافي، بالإضافة إلى تصوير الفيديو والإخراج؛ لإكسابهم المهارات اللازمة في الفنون الإعلامية.وأوضح وكيل الرئيس العام للاتصال والشؤون الإعلامية الدكتور سعد بن علي الأسمري، أن الوكالة أطلقت المبادرة للنسخة الثانية لما وجدته من ثمرات مفيدة في مخرجات جيل الإعلام في النسخة الأولى،التي كان لها أثرٌ طيِّبٌ عند الطلاب بفضل من الله سبحانه ثم بجهود المشاركين فيها من منسوبي الوكالة وإدارة التعليم، مُشيراً إلى أن المبادرة تهدف إلى وضع أسس وقيم لدى الطلاب، إضافة إلى تنمية مهاراتهم في مختلف الفنون الإعلامية وصناعة جيل إعلامي متميز يسهم في خدمة دينه ووطنه وبناء مستقبله بطموح عالٍ.// انتهى //23:08ت م0214