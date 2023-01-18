جيزان 25 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 18 يناير 2023 م واسزار وفد من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) برئاسة الدكتور إبراهيم المحسن - أمس - وحدة الثروه السمكية بمحافطة جزر فرسان.وشارك وفد المنظمة في ورشه عمل لـ" ايضاح الاستزراع المائي للصيادين " ، وشهد توقيع اتفاقية بين صغار منتجي الاستزراع المائي وأعضاء الجمعيه التعاونيه للصيادين في المحافظة؛ لتعزيز استكشاف فرص وإمكانات زراعة الأعشاب البحرية في جزر فرسان، إضافة إلى الاطلاع على جهود وحدة الثروة السمكية بفرسان في الحماية والحفاظ على التنوع الحيوي لتحقيق تنمية مستدامة.// انتهى //23:08ت م0215