حفر الباطن 25 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 18 يناير 2023 م واسانطلق - اليوم - مهرجان حفر الباطن للصقور في نسخته الرابعة، الذي يشهد في يومه الأول منافسات تتوزَّع على أربعة أشواط بالفئات : شاهين فرخ، وشاهين قرناس، وجير شاهين فرخ، وجير شاهين قرناس.وأكدت اللجنة المنظمة للمهرجان، حرصها على أن تكون الظروف مهيأة لإقامة منافسات سباقات الملوح،وتعمل على تحقيق كل ما يلزم لإجراء منافسة عادلة بين المتسابقين يضمن للمهتمين ممارسة هوايتهم بشكل تنظيمي وبظروف مناسبة تحقق فرص العدالة، وتحفظ الهواية كإرث ثقافي، وموروث وطني واجتماعي.الجدير بالذكر أن مهرجان حفر الباطن للصقور يأتي هذه السنة بتنظيم من أمانة حفر الباطن، وبإشراف من المحافظة، ودعم من نادي الصقور؛ لما يمثله من أهمية جعلته بالمستوى الثاني بعد مهرجان الملك عبد العزيز.// انتهى //23:09ت م0216