الرياض 25 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 18 يناير 2023 م واساختتم الاتحاد السعودي للتجديف بطولة المملكة للتجديف داخل الصالات في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، بمشاركة 120 لاعباً ولاعبةً، وبجوائز تصل إلى 100 ألف ريال.وتوج رئيس الاتحاد علي رضا ونائب رئيس الاتحاد الآسيوي كيم فوهو، وصاحبُ السموِّ الملكي الأمير خالد بن سعود الفيصل عضو مجلس الإدارة الفائزين بالميداليات.فيما توج نائب رئيس مجلس الإدارة شيرين أبو الحسن الفائزات بميداليات البطولة، بحضور أعضاء مجلس الإدارة نبيلة أبو الجدايل ولينا هداية حسين.وأكد رئيس الاتحاد السعودي للتجديف، أن تنظيم هذه البطولة يهدف إلى رفع الوعي وتعريف المجتمع برياضة التجديف، مبيناً أن هذه البطولة تشكل أهمية عالية للفرق ورياضيي التجديف الحاليين، وكذلك تعدُّ مظلة لمن يمارسون هذه الرياضة بشكل عام، ساعياً إلى توسيع قاعدة اللاعبين وتسهيل وصول ممارسي هذه الرياضة لهدفهم.وأوضح المدير الفني للبطولة كمال حسن، أن هذه النسخة كانت مميزة،إذْ وصل عدد المسجلين أكثر من 400 رياضي ورياضية، ونظراً لعدد المقاعد المحدودة واختيار أفضل الأرقام؛ تم تأهيل 120 لاعباً ولاعبةً فقط، مشيراً إلى استحداث فئات جديدة في البطولة لزيادة أعداد الممارسين.// انتهى //23:24ت م0218