القاهرة 25 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 18 يناير 2023 م واسحقق فيوتشر فوزاً ثميناً على نظيره إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدفين خلال المباراة التي جمعتهما اليوم على إستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الـ14 في بطولة الدوري المصري لكرة القدم.بهذه النتيجة ارتفع رصيد فيوتشر إلى 30 نقطة محافظاً على مركزه الثاني ليقلص الفارق بينه وبين الأهلي المتصدر برصيد 31 نقطة، فيما تجمد رصيد إنبي عند عشر نقاط في المركز السابع عشر وقبل الأخير.وفي منافسات الجولة ذاتها تغلب الداخلية على مضيفه حرس الحدود بهدف دون رد ليرفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز الرابع عشر، فيما توقف رصيد حرس الحدود عند 11 نقطة بالمركز السادس عشر.كما تعادل الإسماعيلي مع مضيفه طلائع الجيش بهدف لكل منهما خلال المباراة التي جمعتهما اليوم ليرفع طلائع الجيش رصيده إلى 14 نقطة في المركز الحادي عشر، والإسماعيلي إلى 8 نقاط محتلاً المركز الثامن عشر والأخير بجدول الدوري.//انتهى//23:28ت م0219