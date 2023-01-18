نيويورك 25 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 18 يناير 2023 م واسأعلنت الأمم المتحدة تصدير 17.8 مليون طن من الحبوب ومنتجات غذائية أخرى في إطار مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب إلى 43 دولة، منذ أغسطس 2022 وحتى الآن.وأوضح نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، أن الصادرات عبر موانئ البحر الأسود الأوكرانية في ديسمبر، بلغت أكثر من 3.7 مليون طن متري، بارتفاع من 2.6 مليون عن شهر نوفمبر، حاثاً جميع الأطراف على العمل لإزالة العقبات التي تحول دون تقليص الأعمال المتأخرة وتحسين الكفاءة التشغيلية داخل مركز التنسيق المشترك.//انتهى//23:36ت م0221