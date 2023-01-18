ينبع 25 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 18 يناير 2023 م واسزار معالي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد بن محمد السالم - اليوم - مدينةَ ينبع الصناعية، مطلعاً على سير الأعمال والمشاريع الإنشائية،ومنها؛ مشاريع الواجهة البحرية المتعددة.كما شملت الزيارة شركة ترونكس السعودية للتصنيع، وشركة ينبع السعودية للبتروكيماويات (ينبت)، وشركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير (ياسرف).واختتم معاليه الزيارة بتكريم عدد من منسوبي قطاع التشغيل والصيانة وبرنامج الخدمات الصحية بمدينة ينبع الصناعية؛ لجهودهم المميزة التي أثمرت عن تحقيق إنجازات وبحوث علمية وجوائز عالمية.// انتهى //23:49ت م0222